В Казани вновь пройдет дождь с грозой, температура достигнет +26 градусов

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах также возможен туман. Максимальная температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-восточный 4—9 м/с, местами с порывами до 15—18 м/с.

По Татарстану также ожидается дождь с грозой, возможно выпадение града. Ветер северный с порывами до 18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов.