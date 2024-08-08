В Казани вновь пройдет дождь с грозой, температура достигнет +26 градусов
Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах также возможен туман. Максимальная температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Ветер северо-восточный 4—9 м/с, местами с порывами до 15—18 м/с.
По Татарстану также ожидается дождь с грозой, возможно выпадение града. Ветер северный с порывами до 18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов.
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