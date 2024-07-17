РУСАДА выявило допинг у десяти игроков молодежки «Салавата Юлаева»

Фото: Максим Платонов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о том, что в допинг-тестах десяти игроков хоккейного клуба «Толпар» был обнаружен мельдоний. Об этом передает ТАСС.

Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарат запрещен с 1 июля 2016 года, а в России — с августа 2018-го.

В РУСАДА сообщили, что игроки временно отстранены от участия в спортивной деятельности с даты уведомления о возможном нарушении антидопинговых правил. Решения о применимых санкциях пока не вынесены.

Среди дисквалифицированных игроков — защитник Александр Комаров и нападающий Матвей Бабенко, выступавшие за основную уфимскую команду.

Олег Исаков