Троих газовиков отправили под домашний арест по делу об обрушении дома в Нижнем Тагиле
Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения в виде домашнего ареста трем сотрудникам компании «Газэкс».
Всех троих обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть десяти человек).
Все трое — мастер Максим Гривский и слесари Александр Алимов и Александра Ерыкина — свою вину не признали. Их отправили под арест до 1 октября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Напомним, взрыв в многоэтажном доме произошел 1 августа. В тот день обрушились два подъезда. Жертвами трагедии стали 10 человек, пострадали 26.
Поисково-спасательная операция заняла двое суток. В городе объявляли день траура. Само здание после ЧП могут снести.
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