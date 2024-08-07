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Дом в Нижнем Тагиле могут полностью снести после обрушения подъезда из-за газа

10:33, 07.08.2024
Дом в Нижнем Тагиле могут полностью снести после обрушения подъезда из-за газа
Фото: скриншот соцсетей

Сегодня вечером будут готовы результаты обследования жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области, где ранее произошел взрыв бытового газа. С вероятностью 90% дом будет снесен. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, передает ТАСС.

Напомним, 1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном газифицированном доме два подъезда обрушились в Нижнем Тагиле. Пострадал 21 человек, из них 10 — дети. 3 августа в городе было объявлено днем траура в связи с трагическими событиями.

Рената Валеева

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