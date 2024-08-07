Новости экономики

05:57 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на 8 августа

17:27, 07.08.2024
Банк России опубликовал курс валют на 8 августа
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 8 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Цена юаня повысилась на 0,02 рубля, доллар поднялся в цене на 0,79 рубля, евро подорожал на 0,82 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 11,81 рубля;
  • доллар 85,95 рубля;
  • евро 93,84 рубля.
Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть613.8
  • Нижнекамскнефтехим87.6
  • Казаньоргсинтез93.3
  • КАМАЗ132.8
  • Нижнекамскшина53.15
  • Таттелеком0.783