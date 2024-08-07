Банк России опубликовал курс валют на 8 августа
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 8 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Цена юаня повысилась на 0,02 рубля, доллар поднялся в цене на 0,79 рубля, евро подорожал на 0,82 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 11,81 рубля;
- доллар 85,95 рубля;
- евро 93,84 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.