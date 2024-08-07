Новости спорта

05:56 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Россия потребовала у CAS отменить награждения сборных США и Японии по фигурному катанию

16:39, 07.08.2024
Россия потребовала у CAS отменить награждения сборных США и Японии по фигурному катанию
Фото: Максим Платонов

Российские фигуристы потребовали у CAS отменить награждение сборных США и Японии по фигурному катанию в Париже. Проведение церемонии вручения наград должно пройти в связи с перераспределением медалей ОИ-2022, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Из-за этого МОК аннулировал результаты спортсменки на Олимпиаде-2022, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.

Также в конце июля CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Спорт

Новости партнеров

Читайте также