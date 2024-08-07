Россия потребовала у CAS отменить награждения сборных США и Японии по фигурному катанию
Российские фигуристы потребовали у CAS отменить награждение сборных США и Японии по фигурному катанию в Париже. Проведение церемонии вручения наград должно пройти в связи с перераспределением медалей ОИ-2022, сообщает РИА «Новости».
Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Из-за этого МОК аннулировал результаты спортсменки на Олимпиаде-2022, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.
Также в конце июля CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года.
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