Россия потребовала у CAS отменить награждения сборных США и Японии по фигурному катанию

Фото: Максим Платонов

Российские фигуристы потребовали у CAS отменить награждение сборных США и Японии по фигурному катанию в Париже. Проведение церемонии вручения наград должно пройти в связи с перераспределением медалей ОИ-2022, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Из-за этого МОК аннулировал результаты спортсменки на Олимпиаде-2022, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.

Также в конце июля CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

Разиль Самигуллин