Российские гребцы вышли в полуфинал парижской Олимпиады на каноэ-двойках

Фото: Динар Фатыхов

Российские гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров напрямую вышли в полуфинал соревнований на каноэ-двойках на Олимпиаде в Париже.

В квалификации гребного спринта на дистанции 500 метров они показали результат 1 минута 38,65 секунды, заняв первое место и установив олимпийский рекорд, прежний держался с Олимпиады-2004 (1.38,91). Полуфинальные заезды пройдут в четверг.

Сборная России приехала на Олимпиаду с 15 спортсменами — меньше было только на Олимпиадах 1908-го в Стокгольме и 1900-го, кстати, также в Париже. Об этом подробнее — в материале «Реального Времени».

Кроме того, стало известно, что Паралимпийский комитет России направил в организационный комитет Игр заявку на участие в соревнованиях 92 атлетов. Состязания пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.



Анастасия Фартыгина