В России на 10% вырос спрос на подержанные автобусы

Фото: Максим Платонов

Рынок подержанных автобусов в России продолжает демонстрировать положительную динамику. За первые полгода 2024-го было куплено 8,2 тыс. автобусов с пробегом, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Автостат».

Лидером рынка остается отечественная марка «ПАЗ», на долю которой приходится 43% от общего объема продаж подержанных автобусов, или 3 511 единиц.

Второе место занимает, с большим отставанием от лидера, другая отечественная марка — «ЛИАЗ» (949 шт.). За ней следует корейская марка Hyundai (512 шт.). В пятерку самых популярных брендов вторичного рынка автобусов вошли также «Волгабас» (414 шт.) и «НЕФАЗ» (340 штук).

В модельном рейтинге б/у автобусов по итогам полугодия первые пять строчек занимают исключительно отечественные автобусы. Лидером остается ПАЗ-3205 с показателем 1 465 экземпляров. Далее следует ПАЗ-3204 (1377 шт.), за ним — ЛИАЗ-5292 и ПАЗ-4234 (698 шт. и 431 шт. соответственно). Замыкает топ-5 моделей НЕФАЗ-5299 (340 штук).



Согласно заявкам от регионов, собранным специалистами Минпросвещения, в субъекты Федерации поступит более 2,6 тыс. единиц транспорта. Большая часть автобусов будет работать в сельских районах, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы.

Рената Валеева