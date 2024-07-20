В регионы России поступит более 2,6 тысячи новых школьных автобусов

Фото: Галия Шакирова

Согласно заявкам от регионов, собранным специалистами Минпросвещения, в субъекты федерации поступит более 2,6 тыс. единиц транспорта. Большая часть автобусов будет работать в сельских районах, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы.

В федеральном бюджете 2024 года на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей. Обновить парк школьных автобусов в течение 2021–2024 годов правительству поручил президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию в 2021 году. Вся техника должна быть российского производства.

В конце прошлого года мэрия Казани разработала два новых маршрута из поселков Константиновка и Самосырово для перевозки школьников в город. Детей должны возить учиться до лицея №185.

Разиль Самигуллин