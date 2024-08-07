Депутаты предложили ввести скидки на штрафы за нарушение правил парковки

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме предложили предоставлять скидку в 50% при уплате штрафов за нарушение правил парковки. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС.



По его мнению, скидка актуальна для Москвы, где существует проблема нехватки парковочных мест. Нилов попросил рассмотреть вопрос о предоставлении скидки на заседании Московской городской думы.

— Учитывая объективный дефицит парковочных мест и общую напряженность с использованием парковочного пространства в столице, прошу вас инициировать внесение в КоАП города Москвы соответствующих поправок, направленных на защиту прав автомобилистов, — заявил он.

Накануне вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести мораторий на повышение платы за пользование платными парковками на автодорогах в 2024—2026 годах.

Олег Исаков