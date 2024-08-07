В Казани предлагают дать соципотеку водителям общественного транспорта

Фото: Динар Фатыхов

В Казани предлагают включить водителей общественного транспорта в программу социальной ипотеки, чтобы решить проблему дефицита кадров в этой сфере. С такой инициативой выступил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

По словам Шакирова, профессия водителя общественного транспорта в советские годы была высоко ценимой и престижной, с возможностью участия в строительстве кооперативной квартиры. Однако в наши дни тяжелые условия труда и неконкурентная заработная плата привели к оттоку кадров.

В настоящее время, с учетом переработок, водители автобусов получают 110 тыс. рублей в месяц, водители трамваев — 78 тыс., а водители троллейбусов — 84 тыс. рублей. Это значительно ниже заработка водителей грузового транспорта и такси, которые в среднем получают 200—250 тысяч рублей в месяц.



Напомним, что с 1 сентября в Казани увеличат количество автобусов №30. Данные изменения связаны с тем, что маршрут №2 был сокращен до ЦУМа, а №30 продлен до улицы Привокзальной.



Анастасия Фартыгина