Новости общества

17:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани с 1 сентября увеличат количество автобусов по маршруту №30

10:42, 29.07.2024
В Казани с 1 сентября увеличат количество автобусов по маршруту №30
Фото: Максим Платонов

С 1 сентября в Казани увеличат количество автобусов №30. Данные изменения связаны с тем, что маршрут №2 был сокращен до ЦУМа, а №30 продлен до улицы Привокзальной, сообщает ГТРК «Татарстан».

Также стало известно, что продление автобусного маршрута №2 до Адмиралтейской слободы не планируется.

В начале июля была изменена схема движения 10 маршрутов общественного транспорта. Изменения вступили в силу 8 июля. Изменения коснулись автобусов: №2, 30, 40, 62, 63, 68, 71, 72, 77, 47. Полностью уберут маршруты №25 и 49.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также