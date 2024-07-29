В Казани с 1 сентября увеличат количество автобусов по маршруту №30

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября в Казани увеличат количество автобусов №30. Данные изменения связаны с тем, что маршрут №2 был сокращен до ЦУМа, а №30 продлен до улицы Привокзальной, сообщает ГТРК «Татарстан».

Также стало известно, что продление автобусного маршрута №2 до Адмиралтейской слободы не планируется.

В начале июля была изменена схема движения 10 маршрутов общественного транспорта. Изменения вступили в силу 8 июля. Изменения коснулись автобусов: №2, 30, 40, 62, 63, 68, 71, 72, 77, 47. Полностью уберут маршруты №25 и 49.

Разиль Самигуллин