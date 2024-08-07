Депутат Госдумы предложил тестировать артистов на алкоголь и наркотики перед выступлениями

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой проверять российских артистов на наличие алкоголя и наркотиков в крови перед выступлениями. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

Парламентарий считает, что необходимо запретить звездам эстрады, певцам и шоуменам появляться на публике в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, по мнению депутата, для артистов, выступающих перед аудиторией более 500 человек, следует ввести обязательную процедуру тестирования на употребление запрещенных веществ.

Также Хамзаев предлагает ужесточить ответственность за появление публичных лиц в нетрезвом виде, вплоть до запрета их массовых выступлений.

До этого предлагали ввести контроль за одеждой артистов. Депутат Госдумы от партии КПРФ Ирина Филатова на фоне выступления певицы Ольги Бузовой в Уфе предложила ввести обязательные требования к стилю одежды для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений.

Рената Валеева