Новости общества

05:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России застройщиков хотят обязать строить школы и детсады возле ЖК

20:30, 06.08.2024
В России застройщиков хотят обязать строить школы и детсады возле ЖК
Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

В Госдуму внесен законопроект, по которому застройщиков обяжут строить школы и детские сады рядом с ЖК. Согласно проекту, образовательные учреждения должны быть заложены в проект комплексов, сообщает пресс-служба нижней палаты.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что застройщик будет обязан вводить в эксплуатацию жилые дома только в том случае, если уже есть возможность использования объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, в мае жители регионов России стали чаще интересоваться строящейся недвижимостью в Татарстане. Активность потенциальных покупателей выросла более чем в два раза, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоИнфраструктура

Новости партнеров

Читайте также