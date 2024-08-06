В России застройщиков хотят обязать строить школы и детсады возле ЖК

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

В Госдуму внесен законопроект, по которому застройщиков обяжут строить школы и детские сады рядом с ЖК. Согласно проекту, образовательные учреждения должны быть заложены в проект комплексов, сообщает пресс-служба нижней палаты.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что застройщик будет обязан вводить в эксплуатацию жилые дома только в том случае, если уже есть возможность использования объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, в мае жители регионов России стали чаще интересоваться строящейся недвижимостью в Татарстане. Активность потенциальных покупателей выросла более чем в два раза, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Разиль Самигуллин