Мост через реку Ошняк на трассе «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода отремонтируют за 318 миллионов рублей

Фото: Динар Фатыхов

На реконструкцию моста через реку Ошняк на трассе «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода выделяют 318 млн рублей. Завершить работы планируется к концу ноября 2025 года.

Из этой суммы 159 млн пойдут на основные объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта моста. Еще 50 млн направят на строительство сталежелезобетонного пролетного строения. Чуть больше 32 млн уйдет на возведение временного моста, пока основной мост будет на ремонте.



Заказчиками работ выступают ГКУ «Главтатдортранс» и АО «Автострада». Средства выделяются из бюджета Татарстана.

Мост через реку Ошняк находится на км 17+475 автомобильной дороги «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода». Скриншот Яндекс Карт

Протяженность моста составляет почти 50 метров, а общий отрезок ремонтируемой дороги — 350 метров. Это двухполосная дорога, которая считается магистральной улицей районного значения.



В июле прошлого года этот мост уже закрывали на ремонт. Тогда проезд ограничили для грузовиков массой от пяти тонн.



Олег Исаков