На дороге «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода закрывают движение для большегрузов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На дороге «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода на время закрывают движение для большегрузного транспорта массой свыше 5 т и высотой более 3 м, сообщили в пресс-службе Миндортранса.



Ограничение вводят в связи с аварийным состоянием моста через реку Ошняк. Большегрузы смогут проехать по дороге, когда ремонт завершат.

Объехать мост можно по другим дорогам общего пользования регионального значения:

М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа;

подъезд к автомобильной дороге Р-239;

М-7 «Волга» — Шумково — Рыбная Слобода;

дорога федерального значения М-7 «Волга».

В жилом массиве Киндери в Казани закроют для движения транспорта мост через Киндерку в связи с его реконструкцией. До 30 октября ограничили проезд на участке от дома №1а по ул. Степной до ул. Шоссейной.

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Маргарита Головатенко