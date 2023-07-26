На дороге «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода закрывают движение для большегрузов
На дороге «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода на время закрывают движение для большегрузного транспорта массой свыше 5 т и высотой более 3 м, сообщили в пресс-службе Миндортранса.
Ограничение вводят в связи с аварийным состоянием моста через реку Ошняк. Большегрузы смогут проехать по дороге, когда ремонт завершат.
Объехать мост можно по другим дорогам общего пользования регионального значения:
- М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа;
- подъезд к автомобильной дороге Р-239;
- М-7 «Волга» — Шумково — Рыбная Слобода;
- дорога федерального значения М-7 «Волга».
В жилом массиве Киндери в Казани закроют для движения транспорта мост через Киндерку в связи с его реконструкцией. До 30 октября ограничили проезд на участке от дома №1а по ул. Степной до ул. Шоссейной.
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