В Казани часть домов Кировского района останется без водоснабжения

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В Казани часть домов Кировского района останется без водоснабжения. Это связано с работами по подключению участка водопровода протяженностью 800 метров по улице Затонской, сообщает пресс-служба казанского «Водоканала».

В части Кировского района, а также в поселках Юдино, Красная Горка, Калинина, Новое Аракчино и Старое Аракчино отключение воды произойдет с 9.00 8 августа до 9.00 9 августа. Также понижение воды произойдет в поселке Новое Юдино (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные перебои водоснабжения).

Напомним, с конца июля и до начала августа ряд домов в Казани останется без горячей воды. Данные меры связаны с проведением гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях. Сроки могут быть скорректированы.

Разиль Самигуллин