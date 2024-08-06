В России предложили запретить продажу подвалов в жилых домах

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме предложили запретить продажу подвалов в жилых домах. Это позволит защитить права и интересы жильцов, обеспечивая их безопасность и комфорт проживания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

Депутат подчеркивает, что продажа подвалов часто происходит без ведома жильцов. Новый владелец может использовать помещение в своих целях: открыть хостел для трудовых мигрантов, склад или производство. Такие действия могут негативно повлиять на жизнь постояльцев дома, создавая шум, грязь и угрозу безопасности в случае незаконной перепланировки подвала.

По словам Гаврилова, запрет на продажу подвалов не означает их простаивания. Помещения могут использоваться для нужд жильцов, например для организации спортивного зала, творческой мастерской или помещения для собраний, но только при коллективном решении и учете мнения всех собственников.

Напомним, предприниматель из Набережных Челнов, который планировал организовать хостел в подвале жилого дома, получил предупреждение от прокуратуры. Согласно закону, предоставление гостиничных услуг в таких помещениях запрещено.

Дарья Пузикова