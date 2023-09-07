Бизнесмен из Челнов получил предупреждение за организацию хостела в подвале дома

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Предприниматель из Набережных Челнов, готовившийся организовать хостел в подвале жилого дома, получил предупреждение от прокуратуры, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Бизнесмен планировал оборудовать хостел в многоквартирном доме №56/24А2. Помещение нежилое, спроектировано при застройке дома и принадлежит предпринимателю.

— По закону, оказание гостиничных услуг в таких помещениях не допускается. В связи с этим предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, — указали в надзорном ведомстве.

В конце августа Чистопольская городская прокуратура после проверки по факту длительного отключения водоснабжения внесла представление руководителю АО «Чистополь-Водоканал».



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Маргарита Головатенко