Между Казанью и Ереваном начнут курсировать новые авиарейсы
Между Казанью и Ереваном с 9 августа запустят новые авиарейсы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Полеты будут совершаться по пятницам на самолетах Airbus A321, которые рассчитаны на 220 мест. Вылеты из Казани будут осуществляться в 15.35, прибытие в Ереван назначено на 19.40. Из Армении воздушное судно будет отправляться в 12.35, лайнеры будут прибывать в столицу Татарстана в 14.30.
На прошлой неделе стало известно, что из Казани начнут выполняться регулярные рейсы в Ташкент. Полеты будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Рейсы начнут выполняться с 4 августа.
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