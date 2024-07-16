Между Казанью и Ереваном начнут курсировать новые авиарейсы

Фото: Максим Платонов

Между Казанью и Ереваном с 9 августа запустят новые авиарейсы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Полеты будут совершаться по пятницам на самолетах Airbus A321, которые рассчитаны на 220 мест. Вылеты из Казани будут осуществляться в 15.35, прибытие в Ереван назначено на 19.40. Из Армении воздушное судно будет отправляться в 12.35, лайнеры будут прибывать в столицу Татарстана в 14.30.

На прошлой неделе стало известно, что из Казани начнут выполняться регулярные рейсы в Ташкент. Полеты будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Рейсы начнут выполняться с 4 августа.