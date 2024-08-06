Татарстан попал в зону регионов с прогнозом высокой опасности возникновения лесных пожаров

Фото: Артем Гафаров

Татарстан оказалась в числе регионов, где прогнозируется высокая вероятность возникновения лесных пожаров. Это следует из прогноза, составленного на основе анализа данных Гидрометцентра России о погоде за июль 2024 года, прогноза погоды на август 2024 и многолетних данных учреждения «Авиалесоохрана» о горимости лесов.

Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется в августе 2024 года в 47 регионах России. В зону риска попадают семь федеральных округов, за исключением Уральского.

Прогноз служит инструментом подготовки и координации действий соответствующих служб и населения. Он помогает предотвратить и минимизировать риски лесных пожаров в летний период. предоставлено Федеральным агентством лесного хозяйства

Специалисты отмечают, что прогноз не обязательно означает возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. Во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, а также от оперативности обнаружения и тушения возникающих пожаров.

Напомним, что этим летом в Татарстане неоднократно вводили режим штормового предупреждения из-за высокой пожарной опасности лесов.

Олег Исаков