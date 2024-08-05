Районный суд Москвы оштрафовал Pinterest на 4 млн рублей

Фото: Мария Зверева

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Pinterest на 4 млн рублей. Владельцы приложения были привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Штраф в отношении владельцев был выписан по причине того, что организация не исполняла предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Сегодня также стало известно, о штрафе в отношении платформы Twitch. От организации постановили взыскать сумму в 5 млн рублей. Сервис был признан виновным по той же статье, что и приложение Pinterest.

Разиль Самигуллин