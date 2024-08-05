Московский суд оштрафовал платформу Twitch на 5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Таганский районный суд Москвы оштрафовал стриминговую платформу Twitch на 5 млн рублей. Сервис был привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Штраф организации был выписан в связи с тем, что владельцы социальной сети не исполняли предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Напомним, в апреле Таганский суд Москвы оштрафовал Twitch и Pinterest на 1 млн рублей. Тогда сервисы привлекались по статье «Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети».

Разиль Самигуллин