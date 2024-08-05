Грузия временно закроет таможенно-пропускной пункт «Казбеги» на границе с Россией
Грузия временно закроет таможенно-пропускной пункт «Казбеги» на границе с Россией. Эти меры связаны с проведением технических работ, сообщает ТАСС со ссылкой на службу доходов Минфина Грузии.
Ограничения на таможенно-пропускном пункте будут действовать с 4.00 до 9.00 мск 6 августа.
Аналогичные меры принимались со стороны Грузии в мае. Тогда движение на легковых автомобилях на таможенно-пропускном пункте «Казбеги — Верхний Ларс» было полностью прекращено на месяц.
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