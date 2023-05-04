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Грузия на месяц закроет проезды для легковушек на границе с Россией

22:17, 04.05.2023
Грузия на месяц закроет проезды для легковушек на границе с Россией
Фото: commons.wikimedia.org

С 5 мая движение на легковых автомобилях на таможенно-пропускном пункте «Казбеги-Верхний Ларс» будет полностью прекращено на месяц. Как сообщают грузинские власти, это связано с ремонтными работами.

При этом границу россияне все же смогут пересечь. На легковом транспорте можно будет проехать через проезды, которые предназначены для грузовиков. Но в этом случае путешественники рискуют потерять много времени. Власти прогнозируют серьезные пробки.

Фото: vlars.ru, «Яндекс.Карты» (скриншот)

После объявления о частичной мобилизации некоторые россияне начали уезжать из страны. Часть из них направилась в сторону Грузии. Из-за этого на КПП «Верхний Ларс» несколько дней наблюдались огромные пробки.

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Айрат Назипов
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