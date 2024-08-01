В Казани до 21 августа перекроют движение по улице Маршала Чуйкова

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С 6 августа по 21 сентября в Казани будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Маршала Чуйкова. Это связано с реконструкцией тепловода, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Перекрытие дороги запланировано в районе зданий №54 и №53а по ул. Маршала Чуйкова. Участок напротив дома №53а будет закрыт для движения дважды: с 11 по 16 августа и 1 сентября. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в Казани будет ограничено движение транспорта и пешеходов на нескольких улицах Советского района. Полный список участков с ограничениями движения транспорта — в материале.

Рената Валеева