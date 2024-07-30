Росреестр зафиксировал популярность программы сельской ипотеки в ПФО и ЦФО: Татарстан попал в пятерку лидеров

Фото: Надира Хасанова

В Приволжском и Центральном федеральных округах России программа сельской ипотеки стала наиболее популярной, сообщила пресс-служба Росреестра.

В числе лидеров также оказались Башкирия (5,5 тыс.), Удмуртия (4,4 тыс.), Омская область (4,0 тыс.), Ставропольский край (3,9 тыс.) и Татарстан (3,8 тыс.). Всего с начала действия программы (январь 2020 года) по 1 июля 2024 года Росреестр зарегистрировал 90,7 тысячи ипотек.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский считает, что программы сельской, дальневосточной и арктической ипотеки стали стимулом для развития электронных услуг. По его словам, доля электронной ипотеки выросла в девять раз — до 84%. В среднем регистрация занимает 12 часов.

С декабря 2019 года по 5 июля 2024 года было зарегистрировано 93,5 тысячи сделок с использованием этой программы. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Лидерство по программе дальневосточной ипотеки сохранили Якутия и Приморский край. Третье место заняла Республика Бурятия.

По данным Росреестра, наибольшее количество сделок зарегистрировано в Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Тукаевском и Арском районах Татарстана.



Рената Валеева