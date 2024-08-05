В Татарстане изымут часть земель для строительства платной дороги на Вознесенском тракте

Фото: Динар Фатыхов

Для строительства платной автомобильной дороги на участке от проспекта Победы до федеральной трассы М-7 «Волга» в Советском районе Казани и Пестречинском районе Татарстана потребуется изъятие части земель. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации республики.

Общая площадь участков составляет более 132,8 тыс. кв. м. В перечень недвижимости, подлежащей изъятию, включены несколько объектов, среди которых линии электропередачи и линейные сооружения — имущественные комплексы «Управление этиленопроводов».

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана должно направить это постановление собственникам изымаемых участков, определить размеры возмещения, подготовить соглашения о прекращении аренды и обеспечить госрегистрацию права собственности республики. В случае отказа собственника добровольно передать землю, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Протяженность второго участка Вознесенского тракта составляет 8 км, он должен стать первым платным въездом в Казань. По замыслу концессионеров, трасса должна разгрузить Мамадышский тракт Казани, оттянув на себя часть его гигантского трафика — сейчас по нему проходит в сутки до 90 тысяч автомобилей. Инициаторы концессии рассчитывают перевести на платную трассу от 14 до 70 тысяч автомобилей, говорят разработчики ГЧП-проекта. При этом стоимость проезда предлагается сделать щадящей — 50 рублей за 1 км.

Однако вокруг громкого проекта по строительству первого платного въезда в Казань по Вознесенскому тракту вновь назревает интрига, но на этот раз с непредсказуемым исходом. Утверждение многомиллиардного концессионного соглашения АО «Татдортрансинвест» «зависло» по независящим от него причинам. Правительственная комиссия по региональному развитию РФ отложила рассмотрение дорожного ГЧП-проекта на неопределенное время, а значит, предоставление концессионеру базового капитального гранта в 9 млрд остается под вопросом.

Рената Валеева