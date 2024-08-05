Вмешательство прокуратуры Нижнекамска помогло работникам предприятия взыскать долги по зарплате на 9 млн руб

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане благодаря вмешательству Нижнекамской городской прокуратуры работники ООО «Рокайсан» получили задолженность по заработной плате в размере 7,8 млн рублей. История, которую можно прочитать в материале «Реального времени», тянется еще с 2022 года.

Известно, что прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием взыскать задолженность по зарплате, внесла руководителю предприятия представление, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

— Принятые меры прокурорского реагирования позволили восстановить права работников и полностью погасить задолженность по заработной плате. Помимо этого, сотрудникам предприятия выплачена компенсация в размере 1,3 млн рублей, уточняет пресс-служба прокуратуры Татарстана.