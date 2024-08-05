Индекс Мосбиржи обвалился до годового минимума на 1,85%

Фото: Максим Платонов

Индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 1,85% в начале торгов 5 августа, опустившись до 2845,47 пункта, что является самым низким уровнем за более чем год. Долларовый индекс РТС (RTSI) снизился на 1,85%, до 1045,93 пункта.

Падение российского фондового рынка произошло на фоне обвала японских индексов. Индекс Nikkei 225 рухнул на 12,4%, упав до отметки 31 458,42 пункта.

Российский рынок акций продолжает падать после снижения более чем на 3% на прошлой неделе. Инвесторы опасаются дальнейшего снижения ставки Центробанка.

Напомним, Московская биржа планирует ввести специальную маркировку для облигаций сектора устойчивого развития, подчеркнула в заявлении старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елены Курицыной.

Анастасия Фартыгина