Новости общества

17:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Признание дымовой трубы 1895 года в Казани объектом культурного наследия находится на заключительном этапе

10:17, 05.08.2024
Признание дымовой трубы 1895 года в Казани объектом культурного наследия находится на заключительном этапе
Фото: скриншот акта ГИКЭ

Проект приказа о признании дымовой трубы на территории бывшей Алафузовской фабрики объектом культурного наследия регионального значения проходит антикоррупционную экспертизу. Процедура завершится к 9 августа.

Памятник был возведен в 1895 году. Он расположен по адресу: ул. Гладилова, д. 53, лит. а3, в центральной части бывшей фабрики. На сегодняшний день труба не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. Объект принадлежит ООО «Агропромышленная корпорация «Казанский лен».

В документе обозначены границы территории памятника:

    Предметом охраны станут местоположение трубы в планировочной структуре завода, ее объемно-пространственная структура, подлинные кирпичные стены, перемычка и ступени лестницы, а также архитектурно-художественное решение фасадов.

    Цокольная часть восьмигранной кирпичной трубы оформлена угловыми лопатками, которые переходят в широкий фриз и ступенчатый карниз. За время существования объект утратил фрагменты кладки и несколько кирпичей.

    Инициатива включения памятника в реестр объектов культурного наследия принадлежит комитету Татарстана по охране ОКН. 2 июля этого года были опубликованы результаты проведенной им историко-культурной экспертизы.

    Галия Гарифуллина

    Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

    ОбществоИстория Татарстан

    Новости партнеров

    Читайте также