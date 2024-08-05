Признание дымовой трубы 1895 года в Казани объектом культурного наследия находится на заключительном этапе

Проект приказа о признании дымовой трубы на территории бывшей Алафузовской фабрики объектом культурного наследия регионального значения проходит антикоррупционную экспертизу. Процедура завершится к 9 августа.

Памятник был возведен в 1895 году. Он расположен по адресу: ул. Гладилова, д. 53, лит. а3, в центральной части бывшей фабрики. На сегодняшний день труба не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. Объект принадлежит ООО «Агропромышленная корпорация «Казанский лен».

В документе обозначены границы территории памятника:



Предметом охраны станут местоположение трубы в планировочной структуре завода, ее объемно-пространственная структура, подлинные кирпичные стены, перемычка и ступени лестницы, а также архитектурно-художественное решение фасадов.

Цокольная часть восьмигранной кирпичной трубы оформлена угловыми лопатками, которые переходят в широкий фриз и ступенчатый карниз. За время существования объект утратил фрагменты кладки и несколько кирпичей.

Инициатива включения памятника в реестр объектов культурного наследия принадлежит комитету Татарстана по охране ОКН. 2 июля этого года были опубликованы результаты проведенной им историко-культурной экспертизы.

Галия Гарифуллина