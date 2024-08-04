За последние два года в России уменьшилась утечка IT-специалистов

За последние два года в России сократилась утечка IT-специалистов за рубеж. Так, за весь 2022 год Россию покинули 17 тыс. программистов, однако в 2023 году их количество не превысило 3,5 тысячи, сообщает «Российская газета».

Стоит подчеркнуть, что в нынешнем году сократилось и количество компаний, которые считают отъезд сотрудников сферы IT проблемой. Доля тех, кто обеспокоен оттоком кадров, составила лишь 14%.

В июне также стало известно, что в Татарстане на 103% чаще стали размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта. Год назад работодатели, напротив, отдавали предпочтение соискателям с опытом.

Разиль Самигуллин