В Екатеринбурге произошел пожар в здании НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова
В Екатеринбурге загорелась кровля здания, принадлежащего НПО автоматики имени академика Н.А.Семихатова (входит в «Роскосмос»), сообщает МЧС России.
Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В одном из цехов произошло частичное обрушение крыши. По всей длине здания виден сильный открытый огонь. По предварительным данным, пострадавших нет. Все сотрудники были эвакуированы.
Напомним, в апреле в Екатеринбурге на территории завода «ЭнергоТрансСтрой» произошел пожар. По предварительной информации, загорелся склад с лакокрасочными материалами. Площадь пожара составила до 4 тысячи кв. м.
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