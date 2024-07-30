В Екатеринбурге произошел пожар в здании НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова

Фото: Артем Гафаров

В Екатеринбурге загорелась кровля здания, принадлежащего НПО автоматики имени академика Н.А.Семихатова (входит в «Роскосмос»), сообщает МЧС России.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В одном из цехов произошло частичное обрушение крыши. По всей длине здания виден сильный открытый огонь. По предварительным данным, пострадавших нет. Все сотрудники были эвакуированы.

Напомним, в апреле в Екатеринбурге на территории завода «ЭнергоТрансСтрой» произошел пожар. По предварительной информации, загорелся склад с лакокрасочными материалами. Площадь пожара составила до 4 тысячи кв. м.

Рената Валеева