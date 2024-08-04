Сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом

Сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом по теннису. Спортсмен принимал участие в Олимпиаде пятый раз, ранее ему удавалось выиграть только бронзу соревнований, сообщает РИА «Новости».

В финале Новак Джокович одолел испанца Карлоса Алькараса. Серб обыграл своего соперника в двух сетах, тем самым одержав победу со счетом 7:6, 7:6.

Напомним, в полуфинальном матче Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса. Тогда встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6.

Разиль Самигуллин