Сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом
Сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом по теннису. Спортсмен принимал участие в Олимпиаде пятый раз, ранее ему удавалось выиграть только бронзу соревнований, сообщает РИА «Новости».
В финале Новак Джокович одолел испанца Карлоса Алькараса. Серб обыграл своего соперника в двух сетах, тем самым одержав победу со счетом 7:6, 7:6.
Напомним, в полуфинальном матче Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса. Тогда встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6.
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