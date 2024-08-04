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В Дагестане арестован владелец квест-комнаты, где погибли две девушки

12:52, 04.08.2024
В Дагестане арестован владелец квест-комнаты, где погибли две девушки
Фото: Ирина Плотникова

В Дагестане арестовали владельца квест-комнаты, где в результате пожара погибли две девушке. Он задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ТАСС.

В конце июля был задержан оператор и один из аниматоров организации. Им была избрана мера наказания в виде заключения под стражу.

Напомним, 22 июля в квест-комнате в Махачкале случился пожар после того, как аниматор поджег перчатку, чтобы усилить чувство страха у посетительниц. В результате происшествия погибли две девушки.

Разиль Самигуллин

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