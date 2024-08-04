Минобрнауки: показатели приемной кампании в вузы в 2024 году превзошли результаты прошлого года

Фото: Динар Фатыхов

Результаты приемной кампании в вузы в 2024 году превзошли показатели прошлого года. Многие учебные заведения смогли повысить качество отбора абитуриентов и закрыть набор на бюджетные места, сообщает ТАСС.

— В Минобрнауки России уже начали подводить первые итоги приемной кампании. По имеющимся на текущий момент данным, ее результаты оказались лучше, чем прошлогодние. Многим университетам удалось сразу закрыть набор на бюджетные места и при этом повысить качество отбора абитуриентов, — сообщило ведомство.

С сегодняшнего дня вузы начинают зачисление абитуриентов на бюджетные места. Позже, 9 августа, будут приняты те, кто вовремя предоставил оригиналы документов и прошел конкурс. На обучение на коммерческой основе можно успеть поступить до 20 августа.

В этом году для абитуриентов подготовлено 621,3 тысячи бюджетных мест. Этот показатель по сравнению с прошлым годом уменьшился на 5 тыс. Около 73% из них распределены по регионам.

Стоит отметить, что две недели назад Татарстан вошел в топ-5 регионов, в которых выпускники наиболее часто подавали заявления в колледжи через «Госуслуги». Помимо республики, в список вошли Санкт-Петербург, Московская, Кемеровская и Вологодская области.

Разиль Самигуллин