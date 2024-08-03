В Фуксовском саду в Казани продолжаются ремонтные работы

Фото: Максим Платонов

В Фуксовском саду в Казани продолжаются ремонтные работы и благоустройство. На данный момент в парке полностью готова центральная площадка, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Также в рамках ремонта планируется обновить фонари, расширить лестницы и установить пандусы. Рядом появится беседка, вывеска с названием сада и деревянная эко-тропа, которая будет вести к клумбе с лекарственными травами.

— Здесь были высажены лекарственные травы, такие как шалфей, тимьян, полынь. Всего порядка 27 различных видов трав, — отметил зампред Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Альберт Шайнуров.

Таким образом авторы проекта и урбанисты напомнили, что Карл Фукс был ботаником и врачом. В работе он использовал народные методы.

Парк разбили больше 128 лет назад. Карл Фукс был знаменит в Казани. Он писал о татарах и их быте, а также был ректором КФУ.

Елизавета Пуншева