В Казани перекроют движение по двум улицам Московского района

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В Казани на участках двух улиц Московского района временно ограничат движение транспорта и пешеходов. Это связано с реконструкцией тепловода, сообщает пресс-служба внешнего благоустройства города.

Так, с 15 по 31 августа частично перекроют движение по проезжей части и тротуару на ул. Восход в районе домов №29 и №39, а также на ул.Академика Королева в районе здания №39 по ул. Восход.

В этом году в Казани строят и ремонтируют 35,5 км инженерных коммуникаций, и больше половины объема работы уже сделано. Коммунальные службы стремятся успеть обновить сети к саммиту БРИКС в октябре.

Елизавета Пуншева