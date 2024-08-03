В России зафиксировали рекордный за 18 лет показатель преступлений террористического характера

Фото: Динар Фатыхов

В России за 6 месяцев текущего года зафиксировали более 1,6 тыс. преступлений террористического характера. Это самый высокий показатель за последние 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.

— В январе — июне 2024 года зарегистрировано 1 651 преступление террористического характера, что на 38,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — отмечается в материалах.

По данным МВД, с 2006 до 2023 год этот показатель не достигал даже 1,4 тыс. преступлений. Наибольшее количество из них регистрировали в 2022 и 2016 годах, когда в первых полугодиях фиксировалось по 1,3 тыс. таких правонарушений.

Помимо этого, из материалов МВД следует, что рекордным за последние шесть лет стало количество преступлений экстремистской направленности. С января по июнь текущего года их зарегистрировано 819. С 2018 года этот показатель не доходил и до 800 преступлений.



Елизавета Пуншева