В Татарстане до 2030 продолжительность жизни может вырасти до 80 лет

Фото: Василий Иванов

В Татарстане продолжительность жизни до 2030 года может вырасти до 80 лет. На данный момент она составляет 75,57 года, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

— Сейчас мы имеем ожидаемую продолжительность жизни 75,25, задача в этом году — 75,57. Мы надеемся прийти к уровню ожидаемой продолжительности жизни 80 лет даже раньше 2030 года. Это достижимо, — заявил он.

По его словам, в 2022 году общая смертность в республике составила 11,4 случая на 1 тыс. жителей, в 2023-м снизилась до 10,7 случая. По прогнозам, Татарстан окажется на 14-м месте по продолжительности жизни и общей смертности.

Напомним, согласно официальным статистическим данным, за первую половину 2024 года в Татарстане уровень смертности младенцев составил 2,6 промилле. Это почти в два раза меньше, чем в среднем по России, где этот показатель равен 4,2. В Приволжском федеральном округе он еще ниже — 3,7.

Елизавета Пуншева