В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 81%

Фото: Олег Тихонов

По состоянию на 3 августа, в Татарстане план по вводу жилья выполнен на 81%. На данный момент введено 2,5 млн квадратных метров, сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин.

По коммерческому строительству сдали 40% от запланированного объема. В части социальной ипотеки план выполнен на 73%, по ИЖС — 121%.



Также, по словам министра, из 84 молодых семей, включенных в программу текущего года, субсидии на покупку жилья использовали 69 семей, остальные продолжают подбор квартир на рынке жилья.



Напомним, в 2023 году в России было введено 110,44 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,5% больше показателя предыдущего года. При этом 44% от общего объема жилищного строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Темп роста строительства жилья в городах ускорился и составил 9%.

Елизавета Пуншева