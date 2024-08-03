В Татарстане в 2024 году зафиксировали 10 случаев производственного травматизма на стройплощадках

Фото: Динар Фатыхов

С начала года в Татарстане зафиксировали 10 случаев производственного травматизма на строительных площадках. Об этом в ходе совещания сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин.

По его словам, за 7 месяцев представители саморегулируемых организаций провели 1,7 тысячи проверок в сфере строительства. В результате удалось выявить 591 нарушение.

Кроме того, инспекция Госстройнадзора вынесла 84 постановления об административной ответственности после 812 проверок. Вместе с тем ГИСУ провело 171 контрольно-надзорное мероприятие. Из 460 выявленных нарушений на данный момент устранили 433.

— Главам муниципальных образований, заказчикам и застройщикам необходимо держать на постоянном контроле соблюдение всех требований охраны труда, — цитирует Айзатуллина пресс-служба правительства республики.

В конце июля сообщалось, что Кировский суд Казани рассмотрит дело директора и учредителя фирмы «Бэст строй» Виталия Камаева. Следком обвиняет его в нарушении правил безопасности на стройке, в результате которого монтажник с 20-летним стажем в строительстве сорвался с высоты 12 метров и получил тяжелые травмы.

Елизавета Пуншева