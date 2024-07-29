В суд Казани поступило дело о разбившемся рабочем компании «Бэст строй»

Снимок из архива. Фото: Ирина Плотникова

Кировский суд Казани рассмотрит дело директора и учредителя фирмы «Бэст строй» Виталия Камаева. Следком обвиняет его в нарушении правил безопасности на стройке, в результате которого монтажник с 20-летним стажем в строительстве сорвался с высоты 12 метров и получил тяжелые травмы.



ЧП случилось 9 мая 2024 года при монтаже фасада здания бытового обслуживания на улице Сабан. По версии следствия, потерпевший во время выполнения работ хотел переместиться на другой участок, отцепил страховочный трос и упал с шестого яруса строительных лесов на бетонную поверхность.

Врачи диагностировали у него переломы костей черепа, переломы позвоночника, ребер и таза, а также переломы ноги, оценив эти травмы как тяжкий вред здоровью.

В СК и прокуратуре считают случившееся результатом преступной небрежности директора фирмы, который должен был применить на объекте средства коллективной защиты от падения с высоты, а также обеспечить надлежащий контроль за соблюдением работникам требований безопасности и внести в технологическую карту работ конкретные пути и средства подъема и спуска работников, а также места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте.

По данным источников «Реального времени», Камаев полностью признал вину.