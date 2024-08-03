Утратившим имущество в результате происшествия в Нижем Тагиле увеличили выплаты

Фото: Сейтумерова Анна

Жителям Нижнего Тагила, которые утратили имущество в результате обрушения части дома, увеличили выплаты более чем в четыре раза. Об этом в своем телеграм-канале сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

— Губернатор Евгений Куйвашев принял решение увеличить выплаты жителям, которые полностью утратили имущество в результате обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, со 150 до 500 тысяч рублей, — отмечается в релизе.



В ведомстве добавили, что в администрацию муниципалитета уже поступили средства для приобретения квартир для жителей первого, второго и третьего подъездов.

В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном газифицированном доме два подъезда обрушились в четверг в Нижнем Тагиле. Пострадал 21 человек, из них 10 — дети. 3 августа в городе будет днем траура в связи с трагическими событиями.

Елизавета Пуншева