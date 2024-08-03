Группа Aerosmith объявила о прекращении гастрольной деятельности

Группа Aerosmith объявила о прекращении гастрольной деятельности. Это связано с тем, что ее солист Стивен Тайлер не смог восстановиться после травмы голосовых связок. Его полное восстановление невозможно, сообщила группа в своем аккаунте соцсети Х.

— Голос Стивена — это уникальный инструмент. На протяжении месяцев он без устали пытался вернуть свой голос в состояние, в котором он был до травмы. <...> Мы приняли тяжелое, но необходимое решение покинуть гастрольную сцену, — отмечается в сообщении.

В мае прошлого года группа объявила о проведении прощального тура. Однако музыканты смогли провести лишь несколько концертов, и тур планировалось перенести на 2024 год.



Елизавета Пуншева