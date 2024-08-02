В Нижнем Тагиле продолжается разбор завалов дома: спасатели извлекли тела еще двух погибших

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Сотрудники МЧС продолжают работу на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. По последним данным, спасателям удалось извлечь тела еще двух человек, сообщает пресс-служба министерства.



В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном газифицированном доме два подъезда обрушились в четверг в Нижнем Тагиле. Пострадал 21 человек, из них 10 — дети. 3 августа в городе будет днем траура в связи с трагическими событиями. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в своем телеграм-канале.