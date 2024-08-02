В Нижнем Тагиле 3 августа объявлено днем траура по погибшим при обрушении жилого дома

Завтра, 3 августа, в Нижнем Тагиле будет днем траура в связи с трагическими событиями, случившимися в многоквартирном доме на улице Сибирской, 81. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в своем телеграм-канале.

Два подъезда жилого дома обрушились в четверг, 1 августа. В Дзержинском районе города введен режим чрезвычайной ситуации. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.