Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности
Совет Федерации принял закон, запрещающий продажу лекарственных препаратов с истекшим сроком годности, а также с нарушениями в маркировке. Закон призван защитить потребителей от некачественных и просроченных лекарств, передает РИА «Новости».
Согласно закону, запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также в этом списке препараты, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Напомним, законопроект о БАДах предлагает наделить медработников правом назначать биологически активные добавки отдельным категориям граждан в случае наличия показаний к применению. Перечень заболеваний и факторов риска развития заболеваний, при которых могут быть назначены эти добавки, будет устанавливаться Минздравом.
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