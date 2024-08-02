Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности

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Совет Федерации принял закон, запрещающий продажу лекарственных препаратов с истекшим сроком годности, а также с нарушениями в маркировке. Закон призван защитить потребителей от некачественных и просроченных лекарств, передает РИА «Новости».

Согласно закону, запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также в этом списке препараты, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Напомним, законопроект о БАДах предлагает наделить медработников правом назначать биологически активные добавки отдельным категориям граждан в случае наличия показаний к применению. Перечень заболеваний и факторов риска развития заболеваний, при которых могут быть назначены эти добавки, будет устанавливаться Минздравом.

Рената Валеева