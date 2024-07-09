В России ужесточат производство и продажу БАДов

Фото: Татьяна Демина

Во вторник Госдума приняла в первом чтении правительственный проект закона, направленный на регулирование сферы торговли БАДами, передает «Интерфакс».



Законопроект предполагает включение в реестр запрещенных ресурсов тех сайтов, которые предлагают розничную торговлю БАДами, в том числе дистанционным способом. Если сайт попадет в этот реестр, доступ к нему будет заблокирован.

Также законопроект предлагает наделить медработников правом назначать биологически активные добавки отдельным категориям граждан в случае наличия показаний к применению. Перечень заболеваний и факторов риска развития заболеваний, при которых могут быть назначены эти добавки, будет устанавливаться Минздравом.

Правительство России предлагается наделить полномочиями по установлению качества БАДов и сырья для их изготовления в зависимости от степени влияния на здоровье человека. Также правительство сможет устанавливать способы регистрации отечественных БАДов и особенности их применения на территории страны.

Кроме того, законопроект предлагает запретить использование продовольственного сырья, изготовленного с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных, отдельных видов лекарственных средств, пестицидов, агрохимикатов и других опасных веществ при изготовлении биологически активных добавок.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал ситуацию с неконтролируемым приемом гражданами БАДов неприемлемой. По его словам, чаще всего нарушения встречаются в категориях мужских и спортивных БАДов, а также в средствах для похудения.

