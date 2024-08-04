На спортивно-патриотическую спартакиаду «Вперед, юнармейцы» выделят 2 млн рублей
В Казани проведут ежегодную Спартакиаду спортивно-патриотических игр «Вперед, юнармейцы». На проведение мероприятия выделят почти 2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
На протяжении 7 дней 400 участников, представляющих все районы республики, продемонстрируют знания основ военной подготовки, будут сдавать нормы ГТО в Республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот».
Согласно тендеру, для участников организуют трехразовое питание и проживание в улучшенных номерах гостиниц. Участники соревнований получат дипломы об участии и футболки с логотипом.
В качестве призов победителям вручат:
- толстовки;
- умные колонки;
- кубки с 1-го по 3-е место.
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